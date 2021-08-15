Дорожно-транспортное происшествие произошло около 04:55 утра 15 августа на автомагистрали M7, простирающейся к западу от столицы Венгрии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Читайте также В Турции автобус попал в ДТП: десятки студентов травмированы

ДТП с погибшими в Венгрии

СМИ пишут, что автобус, в котором находились более 50 пассажиров, врезался в опору путепровода, а затем скрылся в кювет. Не исключено, что водитель заснул за рулем.

В результате аварии 8 человек погибли, двое получили серьезные травмы и еще 46 получили незначительные повреждения.

Кроме этого, отмечается, что 14 человек спасли пожарные, остальные покинули транспорт самостоятельно.



В Венгрии перевернулся пассажирский автобус / Фото 444.hu

Обратите внимание! Пока неизвестно, были ли в салоне автобуса украинские граждане. Сейчас в Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию.

Аварии и ДТП: последние новости

К теме В польской Познани не разминулись трамваи, десятки пострадавших: фото, видео