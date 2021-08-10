Детали ДТП в Туречции

Автобус выполнял рейс из Агры в Измир. На одном из участков дороги в провинции Ушак водитель не справился с управлением.

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В результате машина съехала в кювет и перевернулась.

На место аварии направили много карет скорой помощи, бригад полиции и пожарных. Всех пострадавших отвезли в местные больницы. Известно, что они находятся в удовлетворительном состоянии.



В Турции перевернулся автобус / Фото TRT Haber

Смотрите видео с места ДТП на трассе в Турции:

Предыдущая авария с автобусом