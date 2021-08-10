По данным полиции Ивано-Франковской области, в автобусе находились водитель и 19 пассажиров. Один из них госпитализирован с легкими телесными повреждениями.
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Водитель легковушки был трезвым
На встречную полосу на центральной дороге села Микуличин выехала легковая Skoda, за рулем которой был 37-летний мужчина. Он врезался в автобус Ивано-Франковск – Буковель, который от удара перевернулся на бок.
К счастью, все остались живы.
Водителей проверили на содержание алкоголя в крови. Они оба были трезвыми. Все обстоятельства аварии выясняются.
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На водителя легковушки составили протокол
В пресс-службе полиции сообщили, что уголовное производство не будут открывать, поскольку никто из пассажиров и водителей, к счастью, не получил травмы средней тяжести.
Однако, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, на 37-летнего водителя автомобиля Skoda составили протокол. Виновнику ДТП грозит штраф в размере 850 гривен или лишение водительских прав от 6 месяцев до 1 года.
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- Также 9 августа 2021 года произошло столкновение легковых автомобилей под Обуховом. В результате ДТП погиб 1-летний мальчик, который был в одном из автомобиле.