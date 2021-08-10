За даними поліції Івано-Франківської області, в автобусі були водій та 19 пасажирів. Одного із них госпіталізували з легкими тілесними ушкодженнями.

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Водій легковика був тверезим

На зустрічну смугу на центральній дорозі села Микуличина виїхав легковик Skoda, за кермом якого був 37-річний чоловік. Він врізався в автобус Івано-Франківськ – Буковель, який від удару перекинувся на бік.

На щастя, усі залишились живими.

Водіїв перевірили на вміст алкоголю в крові. Вони обоє були тверезими. Усі обставини аварії з'ясовують.

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На водія легковика склали протокол

У пресслужбі поліції повідомили, що кримінальне провадження не відкриватимуть, оскільки ніхто з пасажирів та водіїв, на щастя, не отримав травм середньої важкості.

Однак, за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, на 37-річного водія автомобіля Skoda склали протокол. Винуватцю ДТП загрожує штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення водійських прав від 6 місяців до 1 року.

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