В Луганской области украинские защитники ликвидировали несколько представителей так называемых вагнеровцев – наемников преступной группировки ЧВК Вагнера.

Важно Десятки жертв в Краматорске, враг покинул Сумщину: основное за 44 день войны

Из района Попасной оккупанты больше не уедут – Вооруженные Силы Украины дали вагнеровцам отпор и ликвидировали нападающих.

Возле Попасной артиллерия накрыла "музыкантов". Так военные называют участников незаконного вооруженного формирования "Вагнер". Лично знаю тех, кто стоит в Попасной. Сегодняшний Краматорск эти люди не простят никогда,

– написал Цаплиенко в своем телеграме.

Фотографии уничтоженных вагнеровцев журналист опубликовал вместе с сообщением. По этическим соображениям 24 канал не может публиковать эти фото.

Смотрите также: СБУ захватила в плен боевика "Вагнера" – видео