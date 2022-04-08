На Луганщині українські захисники ліквідували кілька представників так званих вагнерівців – найманців злочинного угрупування ПВК Вагнера.

Важливо Десятки жертв обстрілу в Краматорську й п'ятий пакет санкцій від ЄС: основне за 44 день війни

З району Попасної окупанти більше не виїдуть – Збройні Сили України дали вагнерівцям відсіч та ліквідували нападників.

Біля Попасної артилерія накрила "музикантів". Так військові називають учасників незаконного збройного формування "Вагнер". Особисто знаю тих, хто стоїть в Попасній. Сьогоднішній Краматорськ ці люди не пробачать ніколи,

– написав Цаплієнко у своєму телеграмі.

Світлини знищених вагнерівців журналіст опублікував разом із дописом. З етичних міркувань 24 канал не може публікувати ці фото.

Дивіться також: СБУ захопила в полон бойовика "Вагнера" – відео