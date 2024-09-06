В эфире 24 Канала корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала, с какой целью был создан стрит-арт. К слову, горожане создали возле "Эпицентра" небольшой мемориал. Туда приносили цветы, игрушки, также там есть несколько фотографий убитых людей.

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Огромное граффити на месте трагедии – призыв к миру

Художница из Донецкой области Виктория с псевдонимом Ms Chestnut проводила много подобных акций с "Культурным десантом". Она сама училась в Харькове, поэтому для нее этот город и торговый центр, как и для большинства харьковчан, знакомые и родные.

Рисунок создала в память о погибших, а также, чтобы призвать международное сообщество поддержать Украину и усилить нашу противовоздушную защиту.

Это мощный месседж. ЗРК Patriot направлен в сторону Белгорода. Это символ того, что мы не сдаемся, мы патриоты и мы просим еще больше помощи. На граффити изображен ЗРК Patriot, ведь именно эту систему ПВО боятся россияне, вражеские КАБы и самолеты,

– сказала художница.

Она шутит, что его видно из космоса, но главное, что о нем точно узнают россияне и для них это тоже определенный месседж.

Напомним, что россияне совершили атаку на "Эпицентр" в выходной день. Тогда там находилось много людей. В результате российского удара 19 человек погибли, 50 ранены.