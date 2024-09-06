В етері 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла, з якою метою була створено стріт-арт. До слова, містяни створили біля "Епіцентру" невеличкий меморіал. Туди приносили квіти, іграшки, також там є кілька фотографій вбитих людей.

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Величезне графіті на місці трагедії – заклик до світу

Художниця з Донеччини Вікторія зі псевдонімом Ms Chestnut проводила багато подібних акцій з "Культурним десантом". Вона сама навчалася в Харкові, тому для неї це місто й торговельний центр, як і для більшості харків'ян, знайомі й рідні.

Малюнок створила у пам’ять про загиблих, а також, щоб закликати міжнародну спільному підтримати Україну й посилити наш протиповітряний захист.

Це потужний меседж. ЗРК Patriot направлений в сторону Бєлгорода. Це символ того, що ми не здаємось, ми патріоти й ми просимо ще більше допомоги. На графіті зображено ЗРК Patriot, адже саме цю систему ППО бояться росіяни, ворожі КАБи й літаки,

– мовила художниця.

Вона жартує, що його видно з космосу, але головне, що про нього точно дізнаються росіяни й для них це теж певний меседж.

Нагадаємо, що росіяни здійснили атаку на "Епіцентр" у вихідний день. Тоді там перебувало багато людей. Внаслідок російського удару 19 людей загинуло, 50 поранено.