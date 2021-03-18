Возле резиденции Камалы Харрис задержали мужчину с винтовкой: видео
В среду, 17 марта, возле резиденции Камалы Харрис задержали мужчину с оружием. Впоследствии правоохранители установили, что он находится в розыске.
Источник:CNBC
Инцидент произошел в штате Колумбия.
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Что известно о задержанном
- Полу Мюррею – 31 год.
- В Техасе мужчину объявили в розыск.
- Возле резиденции политика Харрис Мюррея задержали правоохранители из Секретной службы.
- В машине мужчины обнаружили винтовку и патроны.
- Мюррею инкриминируют незаконное ношение оружия и хранение незарегистрированных боеприпасов.
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Кто такая Камала Харрис
- Камала Харрис – первая женщина на посту вице-президента США. Присягу приняла 20 января 2021 года.
- Ранее политик также была первой в истории Калифорнии женщиной-генеральным прокурором и первым сенатором с индийскими корнями.
- В свое время Харрис не баллотировалась на пост президента США, чтобы поддержать своего соратника Джо Байдена.
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