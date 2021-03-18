Біля резиденції Камали Гарріс затримали чоловіка з гвинтівкою: відео
У середу, 17 березня, біля резиденції Камали Гарріс затримали чоловіка зі зброєю. Згодом правоохоронці встановили, що він перебуває у розшуку.
Джерело:CNBC
Інцидент стався у штаті Колумбія.
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Що відомо про затриманого
- Полу Мюррею – 31 рік.
- У Техасі чоловіка оголосили в розшук.
- Біля резиденції політикині Гарріс Мюррея затримали правоохоронці із Секретної служби.
- В автівці чоловіка виявили гвинтівку та патрони.
- Мюррею інкримінують незаконне носіння зброї та зберігання незареєстрованих боєприпасів.
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Хто така Камала Гарріс
- Камала Гарріс – перша жінка на посту віцепрезидентки США. Присягу склала 20 січня 2021 року.
- Раніше політикиня також була першою в історії Каліфорнії жінкою-генеральним прокурором та першою сенаторкою з індійським корінням.
Свого часу Гарріс не балотувалася на пост президента США, щоб підтримати свого соратника Джо Байдена.
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