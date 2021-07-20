Журналисты-расследователи заявили, что тайное строительство развернулось на площади почти 11 гектаров.
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На стройке в Ново-Огарёво быстрыми темпами строят 4 огромных сооружения:
- отель;
- лечебно-оздоровительный комплекс;
- ледовую арену;
- гостевой коттедж.
Также на территории есть собственная котельная, электростанция и другие подсобные сооружения. Через соседнюю реку для доступа к объекту специально построили мост. Строительство крупных объектов кажется завершенным.
На поле за территорией строительства возводят нечто, напоминающее вертолетную площадку. В остальной части поля также готовят участок под строительство. Это поле принадлежит государству.
Где расположено строительство / Фото "МБХ медиа"
Строительство засекречено
По информации издания, земля под строительством находится в пользовании Федеральной службы охраны. Никаких публичных документов о строительстве нет. Информация о том, для кого у резиденции Путина развернулось огромное строительство, засекречена.
По словам строителей и охранников, все это – "режимные объекты". Ни ФСО, ни ФСБ, ни управление делами президента России, ни пресс-служба Владимира Путина, ни руководство Московской области не отвечают на запросы журналистов.
Тайное строительство возле резиденции Путина: смотрите видео
Как проходит строительство возле резиденции Путина / Фото "МБХ медиа"