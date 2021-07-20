Журналісти-розслідувачі заявили, що таємне будівництво розгорнулося на площі майже 11 гектарів.
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На будівництві у Ново-Огарьово швидкими темпами будують 4 величезні споруди:
- готель,
- лікувально-оздоровчий комплекс,
- льодову арену;
- гостьовий котедж.
Також на території є власна котельня, електростанція та інші підсобні споруди. Через сусідню річку для доступу до об'єкта спеціально побудували міст. Будівництво великих об'єктів здається завершеним.
На полі за територією будівництва зводять щось, що нагадує вертолітний майданчик. В іншій частині поля також готують ділянку під будівництво. Це поле належить державі.
Де розташоване будівництво / Фото "МБХ медіа"
Будівництво засекречене
За інформацією видання, земля під будівництвом знаходиться в користуванні Федеральної служби охорони. Жодних публічних документів про будівництво немає. Інформація про те, для кого біля резиденції Путіна розгорнулося величезне будівництво, засекречена.
За словами будівельників і охоронців, все це – "режимні об'єкти". Ні ФСО, ні ФСБ, ні управління справами президента Росії, ні пресслужба Володимира Путіна, ні керівництво Московської області не відповідають на запити журналістів.
Таємне будівництво біля резиденції Путіна: дивіться відео
Як відбувається будівництво біля резиденції Путіна / Фото "МБХ медіа"