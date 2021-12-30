Примерно два десятка сторонников грузинской оппозиции собрались у входа в Руставскую тюрьму. Именно туда из военного госпиталя Гори привели Саакашвили.

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Возле тюрьмы, куда привезли Саакашвили, полиция

В эфире телеканала показали кадры мобилизации полицейских сил вблизи Руставской тюрьмы. На территорию заведения въехали несколько автобусов с полицейскими, а также водомет.

Редактор газеты "Хроника плюс" Элисо Киладзе заявила, что политика вывезли из госпиталя против его воли, заковав в наручники. "Везли Саакашвили не по центральной автотрассе Гори – Тбилиси, а по объездным дорогам", – уточнила Киладзе.

Под тюрьму стянули полицию и водомет: смотрите видео

Перевод Саакашвили обратно в тюрьму: что известно

Михеила Саакашвили в ночь на 30 декабря принудительно перевезли из больницы в тюрьму. Это произошло в 02:00 по местному времени.

Адвокатам политика, по их словам, не сообщали о переводе их подзащитного. Они назвали случившееся "похищением".

К слову, перевести Саакашвили из больницы обратно в тюрьму планировали еще 27 декабря. Однако пенитенциарная служба отложила это из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента Грузии.

Саакашвили перевели обратно в тюрьму: смотрите видео