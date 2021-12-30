Примерно два десятка сторонников грузинской оппозиции собрались у входа в Руставскую тюрьму. Именно туда из военного госпиталя Гори привели Саакашвили.
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Возле тюрьмы, куда привезли Саакашвили, полиция
В эфире телеканала показали кадры мобилизации полицейских сил вблизи Руставской тюрьмы. На территорию заведения въехали несколько автобусов с полицейскими, а также водомет.
Редактор газеты "Хроника плюс" Элисо Киладзе заявила, что политика вывезли из госпиталя против его воли, заковав в наручники. "Везли Саакашвили не по центральной автотрассе Гори – Тбилиси, а по объездным дорогам", – уточнила Киладзе.
Под тюрьму стянули полицию и водомет: смотрите видео
Перевод Саакашвили обратно в тюрьму: что известно
- Михеила Саакашвили в ночь на 30 декабря принудительно перевезли из больницы в тюрьму. Это произошло в 02:00 по местному времени.
- Адвокатам политика, по их словам, не сообщали о переводе их подзащитного. Они назвали случившееся "похищением".
Саакашвили перевели обратно в тюрьму: смотрите видео