Возле Северодонецка решающие бои, враг хочет дойти до границ Луганщины до 26 июня, – Маляр

Маляр говорит, что россияне хотят выйти на административные границы Луганщины до 26 июня. Поэтому сейчас у Северодонецка продолжаются решающие бои.

Сейчас российская армия "бросила" фактически все силы и средства для того, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг Северодонецка. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала "Рада" 20 июня, сообщает 24 канал.

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Продолжаются решающие бои за Северодонецк

Сейчас продолжаются решающие бои в районе Северодонецка. В планах врага – дойти до границ Луганской области ориентировочно до 26 июня,

– говорит Маляр.

Российские кафиры пытаются прорвать оборону украинских войск и пытаются окружить ВСУ возле Лисичанска и Северодонецка.

Маляр рассказывает, что украинские защитники борются за каждый клочок земли на Востоке. Враг возле Северодонецка терпит потери, потому что ВСУ делают все возможное, чтобы победить.

Вооруженные Силы фактически борются в горячих боях за каждый метр украинской земли. Мужественно стоят там и уничтожают силы и средства противника. Враг терпит там очень серьезные потери. Наши войска делают все возможное для того, чтобы удержать наши территории для того, чтобы не допустить захвата,

– отмечает заместитель министра обороны.

В то же время Маляр отмечает, что нужно быть реалистами, когда говорится о битвах в районе Северодонецка. Ведь у россиян есть значительное преимущество в технике и вооружении. Ситуация там очень сложная. Последние дни бои у Северодонецка максимально интенсивны.

Зеленский о горячих точках на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 19 июня заявил, что в Донецкой и Луганщине продолжаются сверхжесткие бои с российскими оккупантами. Захватчики атакуют регион по артиллерии.

Однако, по словам главы государства, города держатся. Все благодаря нашей армии.

"Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся. Люди такие у нас – держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – это наша победа завтра", – сказал Зеленский.

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