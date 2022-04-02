Судьба мирных жителей, задержанных оккупантами, пока неизвестна. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий на своей странице в телеграме.

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Задержанные оккупантами гражданские длительное время не выходят на связь

Живицкий рассказал, что вечером 31 марта между Белопольем и Путивлем российские военные задержали гражданское авто с жителями Шосткинского района.

Известно, что у людей забрали телефоны и обещали им предоставить место для ночлега,

– отметил глава Сумской ОВА.

Впрочем, после этого связь с задержанными оккупантами гражданскими пропала – по состоянию на 1 апреля их место пребывания неизвестно, а телефоны остаются выключенными.

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