Доля мирних жителів, затриманих окупантами, поки невідома. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький на свої сторінці у телеграмі.

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Затримані окупантами цивільні тривалий час не виходять на зв'язок

Живицький розповів, що надвечір 31 березня між Білопіллям та Путивлем російські військові затримали цивільне авто з мешканцями Шосткинського району.

Відомо, що у людей забрали телефони і обіцяли їм надати місце для ночівлі,

– зазначив голова Сумської ОВА.

Втім після цього зв'язок із затриманими окупантами цивільними зник – станом на 1 квітня їхнє місце перебування невідоме, а телефони залишаються вимкненими.

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