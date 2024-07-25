У берегов Стамбула найден гидроцикл со взрывчаткой, который может принадлежать ВМС Украины, – СМИ

У берегов Стамбула заметили начиненный взрывчаткой гидроцикл. Местные СМИ связывают его с украинскими военными.

На видео, опубликованном местными СМИ, видно, что на найденном водном мотоцикле были установлены несколько камер, военная техника и взрывчатка.

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Возле Стамбула заметили гидроцикл со взрывчаткой

По словам турецких СМИ, спасательные команды, которые патрулируют пляж в районе Акалан в стамбульском районе Чаталджа, во время обычного дежурства заметили водный мотоцикл. Приблизившись к нему, спасатели обнаружили, что он начинен взрывчаткой, и сообщили об этом в жандармерию.

Считается, что гидроцикл, который, по оценкам, принадлежит украинскому флоту, дрейфовал и достиг стамбульского пляжа Чаталджа,

– говорится в сообщении СМИ.

Бригады прибыли на место и осмотрели опасный объект. После завершения первых экспертиз плавсредство передадут военным для более тщательного анализа.

Сейчас 24 Канал пытается получить комментарий Военно-морских Сил Украины относительно информации, которую распространяют СМИ.

К слову, ранее стало известно, что Россия вывела с территории временно оккупированного Крыма все свои сторожевые корабли Черноморского флота.