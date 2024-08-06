Глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик рассказал в эфире телемарафона, что из громады эвакуировали более 3 700 жителей. Сейчас детей в Торецкой общине не осталось, пишет 24 Канал.
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Как происходит эвакуация из Торецка
Василий Чинчик рассказал, что по состоянию на 5 августа российские оккупанты продвигаются к административным границам города Торецка.
Но в город он (враг – 24 Канал) не зашел и находится вблизи непосредственно административных границ самого города,
– заявил глава Торецкой городской военной администрации.
По его словам, эвакуацию людей из громады начали 24 июня, когда активизировались боевые действия.
"Всех детей уже вывезли. В самом Торецке осталось около 3 тысяч человек, в основном это пожилые люди", – уточнил чиновник.
В Торецкой МВА показали эвакуацию местного населения
Василий Чинчик рассказал, что на территории громады есть люди, которые отказываются эвакуироваться и рассчитывают на то, что ситуация в городе стабилизируется и его не захватит российская армия.
Однако чиновник уточнил, что еще в начале полномасштабного вторжения Россия уничтожила в Торецке линии централизованного водоснабжения. Кроме того, в городе нет газа, в течение последних месяцев – света.
Все люди, которые остались на территории громады, вынуждены выживать в подвальных помещениях,
– уточнил чиновник.
По его словам, на территории общины работают амбулатории и больницы, которые предоставляют людям медицинскую помощь и лекарства. В частности, инсулинозависимым и больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Какова ситуация в Торецке
- Вечером 5 августа Генштаб ВСУ сообщил, что на Торецком направлении с помощью авиации враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону.
- Также в течение дня Россия атаковала позиции украинских военных возле населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк. ВСУ отбили 15 штурмов, восемь атак – продолжались.
- В ночь на 6 августа аналитики DeepState написали, что оккупанты продвинулись возле Желанного, Нью-Йорка, в Железном и Северном. Вечером 2 августа аналитики показывали на карте, что враг в Железном – до Торецка всего 100 метров.