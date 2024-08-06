Глава Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик розповів в ефірі телемарафону, що з громади евакуювали понад 3 700 жителів. Наразі дітей у Торецькій громаді не залишилось, пише 24 Канал.
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Як відбувається евакуація з Торецька
Василь Чинчик розповів, що станом на 5 серпня російські окупанти просуваються до адміністративних меж міста Торецька.
Але в місто він (ворог – 24 Канал) не зайшов і перебуває поблизу безпосередньо адміністративних меж самого міста,
– заявив глава Торецької міської військової адміністрації.
За його словами, евакуацію людей з громади почали 24 червня, коли активізувалися бойові дії.
"Усіх дітей уже вивезли. У самому Торецьку залишилося близько 3 тисяч осіб, здебільшого у це люди похилого віку", – уточнив посадовець.
У Торецькій МВА показали евакуацію місцевого населення
Василь Чинчик розповів, що на території громади є люди, які відмовляються евакуйовуватися і розраховують на те, що ситуація у місті стабілізується і його не захопить російська армія.
Проте посадовець уточнив, що ще на початку повномасштабного вторгнення Росія знищила в Торецьку лінії централізованого водопостачання. Окрім того, в місті немає газу, протягом останніх місяців – світла.
Всі люди, які залишилися на території громади, вимушені виживати у підвальних приміщеннях,
– уточнив посадовець.
За його словами, на території громади працюють амбулаторії та лікарні, які надають людям медичну допомогу та ліки. Зокрема, інсулінозалежним та хворим на серцево-судинні захворювання.
Яка ситуація в Торецьку
- Ввечері 5 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Торецькому напрямку з допомогою авіації ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону.
- Також протягом дня Росія атакувала позиції українських військових біля населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк. ЗСУ відбили 15 штурмів, вісім атак – тривали.
- Вночі проти 6 серпня аналітики DeepState написали, що окупанти просунулись біля Желанного, Нью-Йорка, в Залізному та Північному. Ввечері 2 серпня аналітики показували на карті, що ворог у Залізному – до Торецька всього 100 метрів.