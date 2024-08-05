Генштаб вранці 5 серпня інформував, що за минулу добу відбулось 124 бойових зіткнень на фронті. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає детально про ситуацію на полі бою.

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Яка ситуація на напрямках

Що відбувається на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Лінія фронту в напрямку Краматорська: дивіться на карті від DeepState

Окупанти атакують ЗСУ на Покровському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Яка ситуація на Оріхівському напрямку на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

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Додамо наостанок, що за добу втрати російських загарбників становлять 1 180 бійців. Також наші воїни ліквідували:

  • 6 танків;
  • 31 бойову броньовану машину;
  • 69 артилерійських систем;
  • 24 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 68 автомобілів;
  • 3 одиниці спеціальної техніки.