Генштаб вранці 5 серпня інформував, що за минулу добу відбулось 124 бойових зіткнень на фронті. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає детально про ситуацію на полі бою.
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Яка ситуація на напрямках
Що відбувається на Харківщині: дивіться на карті від DeepState
Лінія фронту в напрямку Краматорська: дивіться на карті від DeepState
Окупанти атакують ЗСУ на Покровському напрямку: дивіться на карті від DeepState
Яка ситуація на Оріхівському напрямку на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState
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Додамо наостанок, що за добу втрати російських загарбників становлять 1 180 бійців. Також наші воїни ліквідували:
- 6 танків;
- 31 бойову броньовану машину;
- 69 артилерійських систем;
- 24 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 68 автомобілів;
- 3 одиниці спеціальної техніки.