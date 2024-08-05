Генштаб утром 5 августа информировал, что за минувшие сутки произошло 124 боевых столкновений на фронте. В этом материале 24 Канал рассказывает подробно о ситуации на поле боя.

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Какова ситуация на направлениях

Что происходит на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState

Линия фронта в направлении Краматорска: смотрите на карте от DeepState

Оккупанты атакуют ВСУ на Покровском направлении: смотрите на карте от DeepState

Какова ситуация на Ореховском направлении в Запорожье: смотрите на карте от DeepState

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Добавим напоследок, что за сутки потери российских захватчиков составляют 1 180 бойцов. Также наши воины ликвидировали:

  • 6 танков;
  • 31 боевую бронированную машину;
  • 69 артиллерийских систем;
  • 24 БпЛА оперативно-тактического уровня;
  • 68 автомобилей;
  • 3 единицы специальной техники.