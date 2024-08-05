Генштаб утром 5 августа информировал, что за минувшие сутки произошло 124 боевых столкновений на фронте. В этом материале 24 Канал рассказывает подробно о ситуации на поле боя.

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Какова ситуация на направлениях

Харьковское направление. Враг продолжал осуществлять штурмовые действия. Состоялось 11 боевых столкновений в районах таких населенных пунктов, как Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.

Что происходит на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState

Купянское направление. За сутки количество боестолкновений увеличилось до 6. Силы обороны отбили штурмы противника возле 5 различных населенных пунктов. Оккупанты сосредотачивали усилия на направлении Петропавловки, где совершили 2 атаки.

Лиманское направление. Наши войска отбили восемь штурмов оккупантов в районах Макеевки, Тернов и Невского.

Северское направление. Силы обороны отбили восемь атак вблизи Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. Из них 5 атак были сосредоточены возле Выемки.

Краматорское направление. Украинские воины остановили 15 попыток противника прорвать оборону в районах Часового Яра, Ивановского, Ступочек, Белой Горы, Клищеевки и Андреевки. Более половины столкновений произошло возле Часового Яра.

Линия фронта в направлении Краматорска: смотрите на карте от DeepState

Торецкое направление. Враг совершил 18 атак, основные усилия сосредотачивая в районах таких населенных пунктов, как Нью-Йорк и Торецк. Кроме того, захватчики осуществляли штурмы вблизи Железного и Северного, а город Торецк и его окрестности подверглись 14 авиаударам.

Покровское направление. Наши защитники отбили 30 атак, основные усилия враг сосредотачивал в районах Желанного и Новоалександровки, где состоялась почти половина столкновений.

Оккупанты атакуют ВСУ на Покровском направлении: смотрите на карте от DeepState

Кураховское направление. Захисники продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Парасковиевки и Карловки. В общем противник 11 раз пытался прорвать нашу оборону.

Времовское направление. Оккупанты совершили шесть штурмов наших позиций, из которых три состоялись неподалеку Водяного.

Ореховское направление. Состоялось три боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки, а также еще две атаки враг провел в районе Роботино и в направлении Новоданиловки.

Какова ситуация на Ореховском направлении в Запорожье: смотрите на карте от DeepState

Приднепровское направление. Россияне потерпели поражение во время двух боевых столкновений.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, оперативная ситуация – без существенных изменений.

Граница с Черниговской и Сумской областями. Противник сохраняет военное присутствие, обстреливая с территории России такие населенные пункты, как Сопич, Бачевск, Чуйковка и Прогресс.

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Добавим напоследок, что за сутки потери российских захватчиков составляют 1 180 бойцов. Также наши воины ликвидировали: