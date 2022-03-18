Возле Тростянца ВСУ уничтожили колонну вражеской техники

Украинские силы обороны уничтожили колонну российской техники оккупантов возле города Тростянец Сумской области.

Такую информацию сообщили в телеграмм-канале сухопутных войск Вооруженных сил Украины. К посту прикрепили фото уничтоженной российской техники.

К теме Россияне уже не контролируют ни одного села возле Тростянца Сумской области, но еще хотят закрепиться

Российские войска оккупировали Тростянец Ахтырского района Сумской области еще в начале войны. Вооруженные Силы Украины оказывают мощное сопротивление и освободили все села возле Тростянца. Вчера, 17 марта, враги пытались закрепиться в городе.

Сегодня украинские военные уничтожили колонну российской техники возле Тростянца.

Фото уничтоженной вражеской техники:

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18 марта утром Сумщина получила подтверждение гуманитарных коридоров в Полтавскую область из городов: Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп и поселков Краснополье и Большая Писаревка.