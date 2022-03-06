Соответствующую информацию рассказал глава Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец.

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Возле Умани много авто: на трассе обустроят пункты обогрева

Сейчас по направлению западных областей наблюдается большой поток транспорта.

Возле Умани – скопление автомобилей,

– заявил Табурец.

Чиновник объяснил, что движение затруднено на участках автодорог:

Е-95 Киев – Одесса;

М-16 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка;

Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань;

Т-0202 Могилев-Подольский – Ямполь – Крыжополь – Бершадь – Умань.

Синоптики предупредили о -5 градусах, поэтому уманские спасатели установили возле города (трассы на Винницу) две палатки для обогрева.

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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