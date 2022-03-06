Відповідну інформацію розповів голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець.
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Біля Умані багато авто: на трасі облаштують немети обігріву
Зараз у напрямку західних областей спостерігається великий потік транспорту.
Біля Умані – скупчення автомобілів,
– заявив Табурець.
Посадовець пояснив, що рух ускладений на ділянках автодоріг:
- Е-95 Київ – Одеса;
- М-16 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка;
- Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань;
- Т-0202 Могилів-Подільський – Ямпіль – Крижопіль – Бершадь – Умань.
Синоптики попередили про -5 градусів, тому уманські рятувальники встановили біля міста (траси на Вінницю) два намети для обігріву.
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