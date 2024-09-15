Неподалеку от Варшавы 14 сентября заметили гигантское торнадо. Оно вызвало разрушения в ряде населенных пунктов.

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Многие дома остались без кровли

В поселках Вержховина, Урбаново, Крушино и Божена-Воля повреждены дома и транспортные средства. О пострадавших пока не сообщали.

Там продолжается ликвидация последствий непогоды, что бушевала. Власти Радомского района подсчитывают убытки.

В результате торнадо во многих населенных пунктах дома остались без кровли. Староста Радома Вальдемар Трелка рассказал, что в Вержховине непогода повредила крыши жилого дома, хозяйственных построек и гаража.

Кроме того, известно о повреждении линии электропередач. Также в городе не работает водяной насос. Мэр гмины Едлиньск Камиль Дзевенж создал группу по кризисному управлению и участвовал в координации спасательной операции.

По словам местных, ветер был настолько сильным, что поднимал предметы в воздух, создавая хаос и панику.