Американцев предостерегли пока держаться как можно дальше от здания. Обещают предоставить дополнительную информацию, как только смогут.
Читайте также В США в воздухе столкнулись вертолет и самолет: погибли люди
Задержали мужчину
Правоохранители вытащили мужчину из внедорожника и задержали его. Сейчас он находится под стражей.
Дело в том, что авто было припарковано ненадлежащим образом и не давало возможности для проезда других автомобилей. При этом мужчина на призывы полиции не реагировал.
Что слушали в Верховном суде
Верховный суд в то время слушал аргументы по двум делам, связанным с уголовным правом. Вскоре суд должен рассматривать дела, касающиеся абортов и права на оружие.
К слову, 9 судей впервые за последние 19 месяцев лично присутствовали в зале заседаний. Перед тем слушания проводили в онлайн-формате из-за карантинных ограничений.