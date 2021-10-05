Американців застерегли поки що триматись якомога далі від будівлі. Обіцяють надати додаткову інформацію, як тільки зможуть.

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Затримали чоловіка

Правоохоронці витягнули чоловіка з позашляховика та затримали його. Наразі він перебуває під вартою.

Річ у тім, що авто було припарковано неналежним чином та не давало можливості для проїзду інших автомобілів. Натомість чоловік на заклики поліції не реагував.

Зверніть увагу! Правоохоронці заявили, що наразі причин для непокоєння та тривоги немає.

Що слухали у Верховному суді

Верховний суд у той час слухав аргументи щодо двох справах, пов'язаних з кримінальним правом. Невдовзі суд також має розглядати справи, що стосуються абортів і права на зброю.

До слова, 9 суддів вперше за останніх 19 місяців були особисто присутні в залі засідань. Перед тим слухання проводили в онлайн-форматі через карантинні обмеження.