Зверства российских захватчиков в Украине шокируют весь мир. Киевскую область освободили от врага весной 2022 года. Однако до сих пор находят новые жертвы оккупантов.

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Добровольцы Бучи обнаружили тела еще двух жертв российской агрессии. Во время патрулирования леса вдоль Варшавской трассы в районе поселка Ворзель добровольцы Добровольческого формирования Бучанской городской территориальной общины №1 обнаружили останки двух человек,

– говорится в сообщении.

На место трагедии отправились правоохранители.

Заметьте! По состоянию на сентябрь 2022 года украинские правоохранители установили имена 5 тысяч оккупантов, которые могли быть причастны к зверствам в Киевской области. Информацию уже собирают в специальную базу.

К сожалению, это не первая жуткая находка на Киевщине в сентябре. В полиции сообщили, что в гараже в Буче обнаружили тела двух украинцев, убитых оккупантами. Россияне пытались сжечь тела.

Правоохранители обнаружили:

2 цепочки;

крестик;

шестиугольную звезду;

заколку;

3 ключа на металлическом держателе.

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