Зверства российских захватчиков в Украине шокируют весь мир. Киевскую область освободили от врага весной 2022 года. Однако до сих пор находят новые жертвы оккупантов.
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Добровольцы Бучи обнаружили тела еще двух жертв российской агрессии. Во время патрулирования леса вдоль Варшавской трассы в районе поселка Ворзель добровольцы Добровольческого формирования Бучанской городской территориальной общины №1 обнаружили останки двух человек,
– говорится в сообщении.
На место трагедии отправились правоохранители.
К сожалению, это не первая жуткая находка на Киевщине в сентябре. В полиции сообщили, что в гараже в Буче обнаружили тела двух украинцев, убитых оккупантами. Россияне пытались сжечь тела.
Правоохранители обнаружили:
- 2 цепочки;
- крестик;
- шестиугольную звезду;
- заколку;
- 3 ключа на металлическом держателе.
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