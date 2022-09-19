Звірства російських загарбників в Україні шокують весь світ. Київську область звільнили від ворога ще навесні 2022 року. Однак досі знаходять нових жертв окупантів.

Зауважте Росіянам, які розстріляли чоловіка під час окупації Гостомеля, оголосили про підозру

Добровольці Бучі знайшли тіла ще двох жертв російської агресії. Під час патрулювання лісу вздож Варшавської траси в районі селища Ворзель добровольці Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 виявили останки двох людей,

– мовиться у повідомленні.

На місце трагедії вирушили правоохоронці.

Зауважте! Станом на вересень 2022 року українські правоохоронці встановили імена 5 тисяч окупантів, які могли бути причетними до звірств на Київщині. Інформацію вже збирають до спеціальної бази.

На жаль, це – не перша моторошна знахідка на Київщині у вересні. У поліції повідомили, що у гаражі в Бучі виявили тіла двох українців, яких вбили окупанти. Росіяни намагалися спалити тіла.

Правоохоронці виявили:

2 ланцюжки;

хрестик;

шестикутну зірку;

заколку;

3 ключі на металевому тримачі.

Зауважте – ЗСУ однією ракетою знищили понад 200 окупантів: дивіться відео