Так, у ацполіції 5 вересня повідомили про знайдені рештки щонайменше 2 вбитих окупантами громадян в одному із гаражів Бучі.
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Що відомо про жертв окупантів
Як розповіли місцеві жителі, росіяни під час окупації міста не лише вбили у гаражі кількох українців, а й спробували приховати сліди злочину, спаливши гараж.
Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили решки спалених людей. Приміщення гаража також повністю вигоріло,
– зазначив Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Нацполіції в Київській області.
На місці злочину правоохоронці знайшли:
- 2 ланцюжки;
- хрестик;
- шестикутну зірку;
- заколку;
- 3 ключі на металевому тримачі.
Місце злочину та знайдені речі / Фото з телеграму Андрія Нєбитова
Звірства росіян на Київщині: що відомо
- У березні росіяни окупували деякі населені пункти в Київській області: Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку, Макарів. Звірства, які росіяни вчиняли там над мирними людьми, шокували весь світ.
- Окупанти масово вбивали людей, розстрілюючи їх. Також війська ворога катували людей і ґвалтували жінок та навіть дітей.
- У липні Андрій Нєбитов інформував, що було виявлено понад 1 300 тіл вбитих цивільних людей. Більшість з них вбиті з вогнепальної зброї.
- Зокрема у червні на Київщині знайшли чергову братську могилу, в якій виявили 7 тіл. У багатьох жертв були зв'язані руки та простріляні коліна. У липні виявили тіло закатованого чоловіка. Його руки та шия зв'язані мотузкою.
- За словами Нєбитова, досі на Київщині вважаються зниклими безвісти близько 300 осіб.