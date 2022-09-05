Так, у ацполіції 5 вересня повідомили про знайдені рештки щонайменше 2 вбитих окупантами громадян в одному із гаражів Бучі.

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Що відомо про жертв окупантів

Як розповіли місцеві жителі, росіяни під час окупації міста не лише вбили у гаражі кількох українців, а й спробували приховати сліди злочину, спаливши гараж.

Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили решки спалених людей. Приміщення гаража також повністю вигоріло,

– зазначив Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці злочину правоохоронці знайшли:

2 ланцюжки;

хрестик;

шестикутну зірку;

заколку;

3 ключі на металевому тримачі.

Важливо! Якщо ви впізнали речі та маєте інформацію про загиблих, телефонуйте на спецлінію 102.

Місце злочину та знайдені речі / Фото з телеграму Андрія Нєбитова

Звірства росіян на Київщині: що відомо

У березні росіяни окупували деякі населені пункти в Київській області: Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку, Макарів. Звірства, які росіяни вчиняли там над мирними людьми, шокували весь світ.

Окупанти масово вбивали людей, розстрілюючи їх. Також війська ворога катували людей і ґвалтували жінок та навіть дітей.

У липні Андрій Нєбитов інформував, що було виявлено понад 1 300 тіл вбитих цивільних людей. Більшість з них вбиті з вогнепальної зброї.

Зокрема у червні на Київщині знайшли чергову братську могилу, в якій виявили 7 тіл. У багатьох жертв були зв'язані руки та простріляні коліна. У липні виявили тіло закатованого чоловіка. Його руки та шия зв'язані мотузкою.

За словами Нєбитова, досі на Київщині вважаються зниклими безвісти близько 300 осіб.

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