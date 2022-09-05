Так, в нацполиции 5 сентября сообщили о найденных останках по меньшей мере 2 убитых оккупантами граждан в одном из гаражей Бучи.

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Что известно о жертвах оккупантов

Как рассказали местные жители, россияне во время оккупации города не только убили в гараже нескольких украинцев, но и попытались скрыть следы преступления, спалив гараж.

При отработке в гаражном боксе обнаружили остатки сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело,

– отметил Андрей Небитов, начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области.

На месте преступления правоохранители нашли:

2 цепочки;

крестик;

шестиугольную звезду;

заколку;

3 ключа на металлическом держателе.

Важно! Если вы узнали вещи и имеете информацию о погибших, звоните на спецлинию 102.

Место преступления и найденные вещи / Фото с телеграма Андрея Небитова

Зверства россиян в Киевской области: что известно

В марте россияне оккупировали некоторые населенные пункты в Киевской области: Бучу, Ирпень, Гостомель, Бородянку, Макаров. Зверства, которые россияне совершали там над мирными людьми, шокировали весь мир.

оккупанты массово убивали людей, расстреливая их. Также войска врага пытали людей и насиловали женщин и даже детей.

В июле Андрей Небитов информировал, что было обнаружено более 1 300 тел убитых гражданских людей. Большинство из них убиты из огнестрельного оружия.

В частности, в июне на Киевщине нашли очередную братскую могилу, в которой обнаружили 7 тел. У многих жертв были связаны руки и прострелены колени. В июле обнаружили тело замученного мужчины. Его руки и шея связаны веревкой.

По словам Небитова, до сих пор в Киевской области считаются пропавшими без вести около 300 человек.

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