Правоохоронці встановили прізвища, імена і посади цих військових. Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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Встановлено імена 5 тисяч загарбників

За словами Нєбитова, щодо деяких окупантів навіть знайшли дані членів сімей та місця проживання на території росії. Всю цю інформацію збирають до спеціальної базу даних.

Голова поліції зазначив, що після Київщини частину російських військових перекинули на інші напрямки.

До речі, більшість зафіксованих випадків воєнних злочинів, які чинили окупанти в Бучі, розслідує СБУ. Наразі слідчі дії відбуваються на етапі відтворення подій зі свідками та проведення впізнань. Крім того, слідчі чекають на результати експертиз.

Звірства окупантів на Київщині: що відомо

У березні росіяни окупували деякі населені пункти в Київській області: Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку, Макарів. Звірства, які росіяни вчиняли там над мирними людьми, шокували весь світ.

Окупанти масово вбивали людей, розстрілюючи їх. Також війська ворога катували людей і ґвалтували жінок та навіть дітей.

У липні Андрій Нєбитов інформував, що було виявлено понад 1 300 тіл вбитих цивільних людей. Більшість з них вбиті з вогнепальної зброї.

Зокрема у червні на Київщині знайшли чергову братську могилу, в якій виявили 7 тіл. У багатьох жертв були зв'язані руки та простріляні коліна. У липні виявили тіло закатованого чоловіка. Його руки та шия зв'язані мотузкою.

За словами Нєбитова, досі на Київщині вважаються зниклими безвісти близько 300 осіб.

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