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Возле берегов Финляндии тонет грузовое судно, которое направлялось в Россию

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Пограничная охрана Финляндии
Пограничная охрана Финляндии / Фото из открытых источников

Грузовое судно под флагом Панамы, которое направляется в Санкт-Петербург, терпит бедствие к западу от острова Гогланд, в международных водах Финского залива.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Пограничную охрану Финляндии.

"Служба морских спасателей Хельсинки в 12:41 получила сигнал, что в машинном отделении грузового корабля, который направляется в Санкт-Петербург, есть вода. По последним данным, уровень воды около 6 метров", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на борту грузового судна находятся 22 человека, им ничего не угрожает. Помещение задраили. Опасности затопления судна нет.

Пограничная охрана Финляндии готова при необходимости быстро эвакуировать людей с корабля.

К сухогрузу направляются ледокол Arctic Oy Nordica и катер береговой охраны Turva, которые находятся поблизости.

По информации Пограничной охраны Финляндии по состоянию на 17:35, ситуация на корабле остается стабильной. Судовладелец направил к сухогрузу буксир для безопасного перемещения корабля в гавань. Пограничники поддерживают связь с экипажем.

Теги: Аварии и ДТП Катастрофа Финляндия Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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