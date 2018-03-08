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Біля берегів Фінляндії тоне вантажне судно, яке прямувало до Росії

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Прикордонна охорона Фінляндії
Прикордонна охорона Фінляндії / Фото з вільних мереж

Вантажне судно під прапором Панами, яке прямує до Санкт-Петербурга, терпить лихо на захід від острова Гогланд, у міжнародних водах Фінської затоки.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на Прикордонну охорону Фінляндії.

"Служба морських рятувальників Гельсінкі о 12:41 отримала сигнал, що в машинному відділенні вантажного корабля, який прямує в Санкт-Петербург, є вода. За останніми даними, рівень води близько 6 метрів", – мовиться у повідомленні.

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Також зазначається, що на борту вантажного судна перебувають 22 людини, їм нічого не загрожує. Приміщення задраїли. Небезпеки затоплення судна немає.

Прикордонна охорона Фінляндії готова занеобхідності швидко евакуювати людей з корабля.

До суховантажу прямують криголам Arctic Oy Nordica і катер берегової охорони Turva, які перебувають поблизу.

За інформацією Прикордонної охорони Фінляндії станом на 17:35, ситуація на кораблі залишається стабільною. Судновласник скерував до суховантажу буксир для безпечного переміщення корабля в гавань. Прикордонники підтримують зв'язок з екіпажем.

Теги: Аварії та ДТП Катастрофа Фінляндія Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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