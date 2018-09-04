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Возле берегов Испании спасли более 600 африканских беженцев

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Возле берегов Испании спасли более 600 африканских беженцев
Возле берегов Испании спасли более 600 африканских беженцев / Фото из открытых источников

Больше шести сотен беженцев спасли у берегов Испании, которые через Средиземное море пытались попасть на территорию страны из Африки.

Отметим, что после того, как власть Италии неоднократно отказывалась принимать судна с африканскими беженцами, те теперь чаще всего направляются именно к испанским берегам.

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Поэтому страна стала своего рода воротами для мигрантов, направляющихся в Евросоюз. Всего с начала года на испанских берегах высадились уже более 20 тысяч беженцев из Африки. И не все настроены дружелюбно.

Миграционная проблема по-прежнему остается одной из наиболее острых в ЕС. Во время последнего саммита в Брюсселе лидеры Евросоюза договорились о создании так называемых "транзитных центров для беженцев", а также решили строить центры для мигрантов непосредственно и в самой Африке.

К слову, в поезде, который перехватили сотрудники полиции Боснии, находились 50 мигрантов из Афганистана, Ирана и Пакистана. Они пытались попасть в страну с территории Сербии.

Теги: Африка беженцы
Источник: 24 канал
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