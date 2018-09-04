Возле главного офиса BBC полиция взорвала автомобиль: известны причины
Полиция Лондона на несколько часов заблокировала офис компании BBC из-за подозрительного фургона, припаркованного под зданием.
Об этом информирует ВВС.
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Как сообщает издание, полицейских насторожил фургон оранжевого цвета без опознавательных знаков. Правоохранители попросили сотрудников офиса несколько часов не подходить к окнам и не выходить из здания.
Правоохранителей насторожил оранжевый фургон/Источник: bbc.co.ru
Представители полиции осуществили три контролируемых взрыва с помощью самоходного робота, чтобы открыть фургон.
Полицейские осуществили три взрыва, чтобы открыть автомобиль/Источник: bbc.co.ru
Как выяснилось , в фургоне были коробки и мотоцикл. На месте происшествия работала полиция, соседние улицы оставались заблокированными еще некоторое время.
Напомним, в результате стрельбы, произошедшей 20 августа в северо-западной части Лондона, рядом со станцией Кингсбери, трое людей получили огнестрельные ранения.