Стрельба в Лондоне: пострадали 3 человека

В результате стрельбы, произошедшей в понедельник в северо-западной части Лондона, рядом со станцией Кингсбери, три человека получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает газета The Sun.

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Отмечается, что на месте происшествия сейчас находятся правоохранители и медики скорой помощи, которые отправились туда сразу после сообщений о стрельбе в районе станции Кингсбери.

Представитель полиции Лондона отметил, что трем раненым в результате стрельбы людям предоставляется неотложная медицинская помощь. Об их состоянии пока ничего не известно, однако сообщили, что их жизням ничего не угрожает.

Станцию метро Кигсбери закрыли на время проведения следственных действий. До этого момента никаких задержаний полиция не проводила.