03:39
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
29°C 17°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
  • п'ятниця
    25°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стрілянина у Лондоні: постраждало 3 людини

20 Читать новость на русском
Стрілянина у Лондоні
Стрілянина у Лондоні / Фото з відкритих джерел

Внаслідок стрілянини, що сталася у понеділок у північно-західній частині Лондона, поряд зі станцією Кінгсбері, троє людей отримали вогнепальні поранення.

Про це повідомляє газета The Sun.

Читайте також: На вулицях Барселони з'явилися плакати, що закликають британських туристів стрибати з балконів

Зазначається, що на місці події наразі перебувають правоохоронці та медики швидкої допомоги, які відправилися туди одразу після повідомлень про стрілянину в районі станції Кінгсбері.

Представник поліції Лондона наголосив, що трьом пораненим внаслідок стрілянини людям надається невідкладна медична допомога. Про їхній стан наразі нічого не відомо, однак повідомили, що їхнім життям нічого не загрожує.

Станцію метро Кігсбері закрили на час проведення слідчих дій. До цього моменту жодних затримань поліція не проводила.

Теги: Лондон Великобританія Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гра мільйонів: скільки коштують найкращі футболісти світу
20 серпня, 22:59 Гра мільйонів: скільки коштують найкращі футболісти світу
Головні новини 20 серпня: нічна стрілянина у Харкові і відвойоване село на Донбасі
20 серпня, 22:31 Головні новини 20 серпня: нічна стрілянина у Харкові і відвойоване село на Донбасі
Конец европейской дипломатии, или Почему представители ЕС заигрывают с Путиным
20 серпня, 22:01 Конец европейской дипломатии, или Почему представители ЕС заигрывают с Путиным
Злой Одессит
У мене чоловік вкрав секс-іграшку, сів на "бляхи" і поїхав, – інтерв’ю з власником секс-шопу
20 серпня, 21:01 У мене чоловік вкрав секс-іграшку, сів на "бляхи" і поїхав, – інтерв’ю з власником секс-шопу
Наталія Печерська
Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
20 серпня, 20:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
Анастасія Можаровська
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Клінтон перемогла Трампа на останніх дебатах у США, – ЗМІ
 20 жовтня 2016 , 07:22
Більше не нафтовий авторитет: Росію не запросили на зустріч ОПЕК
 6 серпня 2016 , 09:38 2
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук