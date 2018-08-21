Стрілянина у Лондоні: постраждало 3 людини

Внаслідок стрілянини, що сталася у понеділок у північно-західній частині Лондона, поряд зі станцією Кінгсбері, троє людей отримали вогнепальні поранення.

Про це повідомляє газета The Sun.

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Зазначається, що на місці події наразі перебувають правоохоронці та медики швидкої допомоги, які відправилися туди одразу після повідомлень про стрілянину в районі станції Кінгсбері.

Представник поліції Лондона наголосив, що трьом пораненим внаслідок стрілянини людям надається невідкладна медична допомога. Про їхній стан наразі нічого не відомо, однак повідомили, що їхнім життям нічого не загрожує.

Станцію метро Кігсбері закрили на час проведення слідчих дій. До цього моменту жодних затримань поліція не проводила.