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      Возле Канн после закрытия фестиваля столкнулись две яхты: есть погибший

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      Правоохранители выясняют обстоятельства аварии
      Правоохранители выясняют обстоятельства аварии / Clément Tiberghien

      Неподалеку от французских Канн не разминулись яхта из Монако и 27-метровая яхта под флагом Британии. Несмотря на то, что последняя стояла на якоре, избежать мощного лобового столкновения не удалось. В результате аварии один человек погиб, один госпитализирован.

      Инцидент произошел после закрытия Каннского кинофестиваля 25 мая. Жертвой аварии стал 29-летний матрос – подданный Британии. В момент столкновения он хотел поднять якорь, чтобы не допустить аварии. Кроме него на судне находились капитан, еще один матрос и девять пассажиров. Все они из Британии, сообщает Nice-Matin.

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      Обе яхты получили серьезные повреждения // Фото Gaelle Arama

      На место аварии оперативно прибыли спасатели, правоохранители и пожарные. Всех с судов эвакуировали, а яхты пришвартовали у берега.


      29-летнего матроса спасти не удалось // Фото Gaelle Arama

      По предварительной версии, яхта под флагом Монако двигалась с высокой скоростью, что могло повлечь аварию. Капитана судна задержали и посадили под стражу в морской жандармерии в Марселе до выяснения всех обстоятельств.

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      Теги: Новости Украины Каннский кинофестиваль Жертвы Аварии и ДТП Водный транспорт Новости Франции
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