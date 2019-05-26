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      Біля Канн після закриття фестивалю зіткнулись дві яхти: є загиблий

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      Правоохоронці з'ясовують обставини аварії
      Правоохоронці з'ясовують обставини аварії / Clément Tiberghien

      Неподалік французьких Канн не розминулись яхта з Монако та 27-метрова яхта під прапором Британії. Попри те, що остання стояла на якорі, уникнути потужного лобового зіткнення не вдалось. Внаслідок аварії одна людина загинула, одну госпіталізували.

      Інцидент стався після закриття Каннського кінофестивалю 25 травня. Жертвою аварії став 29-річний матрос – підданий Британії. У момент зіткнення він хотів підняти якір, аби не допустити аварії. Крім нього, на судні перебували капітан, ще один матрос та дев'ять пасажирів. Всі вони з Британії, повідомляє Nice-Matin.

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      Обидві яхти зазнали серйозних пошкоджень // Фото Gaelle Arama

      На місце аварії оперативно прибули рятувальники, правоохоронці та пожежники. Всіх із суден евакуювали, а яхти пришвартували біля берега. 


      29-річного матроса врятувати не вдалось // Фото Gaelle Arama

      За попередньою версією, яхта під прапором Монако рухалась із високою швидкістю, що могло спричинити аварію. Капітана судна затримали і посадили під варту у морській жандармерії в Марселі до з'ясування всіх обставин. 

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      Теги: Новини України Новини Франції Водний транспорт Аварії та ДТП Жертви Каннський кінофестиваль
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