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      Возле одной из египетских пирамид прогремел взрыв, зацепило туристический автобус: фото, видео

      105 Читати новину українською
      Пирамиды Гизы
      Пирамиды Гизы / The Sun

      Возле одной из пирамид Гизы в Египте произошел взрыв. Он прозвучал вблизи туристического автобуса. Уже известно о по меньшей мере 17 пострадавших.

      Среди пострадавших есть иностранцы. Так, по предварительной информации, говорится о семи туристах из ЮАР и 10 египтянах. О погибших информации на данный момент нет, передает France24.

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      На кадрах с места инцидента видно поврежденный автобус с выбитыми окнами, а также людей с окровавленными лицами.

      автобус туристи вибух Єгипет
      автобус вибух теракт Єгипет
      Єгипет теракт
      Поврежденный автобус// фото – соцсети

      Это уже второй инцидент с начала 2019 года. Ранее, во время аналогичного случая трое вьетнамских туристов и их египетский гид погибли. Теракт произошел, когда автобус с этими людьми ехал возле пирамид в Каире.

      постраждалі Єгипет вибух
      постраждалі Єгипет вибух теракт
      постраждалі Єгипет вибух
      Фото с пострадавшими в результате выборов, 18+// фото – SkyNews

      Кстати, туристический сектор Египта довольно сильно пострадал за несколько прошлых лет. Все – из-за серии смертоносных атак, направленных на отдыхающих после восстания 2011 года. Власть приложила много усилий, чтобы поощрить туристов вернуться, рекламируя ряд археологических находок и новый музей у пирамид, а также повышенную безопасность в аэропортах и вокруг древних мест.

      Видео с места инцидента в Гизе:

       

      blog_ava
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      Теги: Взрыв Египет Теракт
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