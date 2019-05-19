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      Біля однієї із єгипетських пірамід прогримів вибух, зачепило туристичний автобус: фото, відео

      245 Читать новость на русском
      Піраміди Гізи
      Піраміди Гізи / The Sun

      Біля однієї із пірамід Гізи у Єгипті стався вибух. Він пролунав поблизу туристичного автобуса. Вже відомо про щонайменше 17 постраждалих.

      Серед постраждалих є іноземці. Так, за попередньою інформацією, мовиться про сімох туристів із ПАР та 10 єгиптян. Про загиблих інформації на цей момент немає, передає France24.

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      На кадрах з місця інциденту видно пошкоджений автобус із вибитими вікнами, а також людей із закривавленими обличчями.

      автобус туристи вибух Єгипет
      автобус вибух теракт Єгипет
      Єгипет теракт
      Пошкоджений автобус// фото – соцмережі

      Це вже другий інцидент від початку 2019 року. Раніше під час аналогічного випадку троє в'єтнамських туристів та їх єгипетський гід загинули. Теракт трапився, коли автобус із цими людьми їхав біля пірамід у Каїрі.

      постраждалі Єгипет вибух
      постраждалі Єгипет вибух теракт
      постраждалі Єгипет вибух
      Фото із постраждалими внаслідок виборів, 18+// фото – SkyNews

      До речі, туристичний сектор Єгипту досить сильно постраждав за декілька минулих років. Все – через серію смертоносних атак, спрямованих на відпочивальників після повстання 2011 року. Влада доклала багато зусиль, щоб заохотити туристів повернутися, рекламуючи низку археологічних знахідок і новий музей біля пірамід, а також підвищену безпеку в аеропортах і навколо стародавніх місць.

      Відео з місця інциденту у Гізі:

       

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      Теги: Вибух Теракт Єгипет
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