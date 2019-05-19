Біля однієї із єгипетських пірамід прогримів вибух, зачепило туристичний автобус: фото, відео

Біля однієї із пірамід Гізи у Єгипті стався вибух. Він пролунав поблизу туристичного автобуса. Вже відомо про щонайменше 17 постраждалих.

Серед постраждалих є іноземці. Так, за попередньою інформацією, мовиться про сімох туристів із ПАР та 10 єгиптян. Про загиблих інформації на цей момент немає, передає France24.

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На кадрах з місця інциденту видно пошкоджений автобус із вибитими вікнами, а також людей із закривавленими обличчями.







Пошкоджений автобус// фото – соцмережі

Це вже другий інцидент від початку 2019 року. Раніше під час аналогічного випадку троє в'єтнамських туристів та їх єгипетський гід загинули. Теракт трапився, коли автобус із цими людьми їхав біля пірамід у Каїрі.







Фото із постраждалими внаслідок виборів, 18+// фото – SkyNews

До речі, туристичний сектор Єгипту досить сильно постраждав за декілька минулих років. Все – через серію смертоносних атак, спрямованих на відпочивальників після повстання 2011 року. Влада доклала багато зусиль, щоб заохотити туристів повернутися, рекламуючи низку археологічних знахідок і новий музей біля пірамід, а також підвищену безпеку в аеропортах і навколо стародавніх місць.

Відео з місця інциденту у Гізі: