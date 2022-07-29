Возмездие россиянам за убийства пленных начнется с сегодняшнего дня, – экс-сотрудник СБУ

российские оккупанты обстреляли колонию с пленными в Оленовке и пытаются обвинить в этом ВСУ. Украинские защитники обязательно отплатят россиянам за их циничные преступления.

Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Отметим, что полк защитников Мариуполя уже объявил охоту на палачей, причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Оленовке.

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Я думаю, что возмездие уже начинается с сегодняшнего дня,

– сказал Ступак.

Он уверен, что командиры и военные точно "отсыпят" по достоинству этим зверям. Окупать точно увидят всю злобу украинцев с еще большей яростью.

"На определенном этапе наступит такой момент, когда пройдет эта ярость, накопят российских пленных, которых будут обменивать на наших ребят. Там, где их не будет, уверен, будут проводить специальные акции по освобождению. Для этого есть возможности", – добавил он.

Что известно о кровавой провокации в Оленовке

В минобороны россии сообщили, что в колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Еще 75 бойцов получили ранения.

Мол, это произошло в результате обстрела колонии украинскими военными ночью против 29 июля американскими ракетами HIMARS. Оккупанты придумали даже мотивы ВСУ – якобы военные складывают оружие, потому что знают о "гуманном отношении" российских солдат к пленным. И именно поэтому командование "решило их испугать".

Впоследствии отвратительную ложь минобороны россии опровергли и в Генштабе ВСУ. Военные сообщили, что на самом деле враг обстрелял пленных прицельным огнем артиллерии.

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