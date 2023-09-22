Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, единственный выход для российских элит – отдать Путина в суд в Гааге, который выдал ордер на его арест.

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Российские элиты мечтают избавиться от Путина

Сергей Жирнов отметил, что Путин – обреченный человек. Все убедились в этом 23 – 24 июня во время бунта вагнеровцев во главе с Евгением Пригожиным. Однако у диктатора такая власть, которой все завидуют.

От него устали, прежде всего, элиты. Элиты поняли, что Путин завел их в тупик, из которого нет выхода. Единственный выход из тупика для этих элит – это отдать Путина в Гаагу и повесить на него "всех собак", сказать, что он во всем виноват,

– считает он.

По мнению экс-агента КГБ, выходом из тупика для элит может быть только либо юридическое уничтожение Путина, либо физическое. Каждый из них хочет это сделать, но вместе с тем сохранить себя. Ведь "никому не хочется оказаться в самолете Пригожина".

Жирнов о настроениях среди российских элит: смотрите видео

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