Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, єдиний вихід для російських еліт – віддати Путіна в суд у Гаазі, який видав ордер на його арешт.
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Російські еліти мріють позбутися Путіна
Сергій Жирнов зазначив, що Путін – приречена людина. Всі переконались у цьому 23 – 24 червня під час бунту вагнерівців на чолі з Євгєнієм Пригожиним. Однак диктатор має таку владу, якій усі заздрять.
Від нього втомились насамперед еліти. Еліти зрозуміли, що Путін завів їх у глухий кут, з якого нема виходу. Єдиний вихід з глухого кута для цих еліт – це віддати Путіна в Гаагу та повісити на нього "усіх собак", сказати, що він у всьому винен,
– вважає він.
На думку ексагента КДБ, виходом з глухого кута для еліт може бути тільки або юридичне знищення Путіна, або фізичне. Кожен з них хоче це зробити, але водночас зберегти себе. Адже "нікому не хочеться опинитися у літаку Пригожина".
Жирнов про настрої серед російських еліт: дивіться відео
Чи можливий новий заколот у Росії
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії знову назріває заколот. Проте мовиться не про такий "похід на Москву", як планував ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин. За його словами, Україна знає, хто керує заколотом та як це відбувається.
- Данілов зауважив, що черговий заколот трапиться протягом короткого проміжку часу. Крім того, на думку посадовця, новин заколот призведе до розпаду Росії і на це ніхто не зможе вплинути.
- Раніше російське видання The Moscow Times з посиланням на два близьких до Кремля джерела та неназваного урядовця, який раніше служив у силових структурах, написало, що Кремль наказав спецслужбам готуватися до нової спроби заколоту.
- Співрозмовник видання зазначив, що російські спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати та не допустити "виступів", подібних до тих, які вагнерівці організували наприкінці червня 2023 року.