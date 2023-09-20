Карім Хан під час заходу "Боротьба за майбутнє: українські діти у війні", який організували на полях Генеральної Асамблеї, зазначив, що діти, яких часто не помічають у конфліктах, є пріоритетом у його роботі.

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Прокурор МКС відвідав дитячий будинок на Півдні України

Карім Хан зазначив, що прокурори Міжнародного кримінального суду керувались не політикою чи емоціями, а саме доказами.

Це був надзвичайно трагічний і безмірно сумний момент, коли незалежні судді відчули себе змушеними під вагою доказів видати ордери на арешт глави держави – постійного члена Ради Безпеки, а також так званого комісара у справах дітей,

– сказав він.

Хан також зізнався, за кілька тижнів до того, як було видано ордери, він побував на лінії фронту на півдні України, де потрапив у дитячий будинок, у якому вже не було дітей.

Це залишиться зі мною назавжди, коли в цій тиші, у цій страшній тиші я побачив порожні дитячі ліжечка, одяг, складений стопкою, фотографії дітей, які насолоджуються Різдвом, малюнки, що прикрашали стіни,

– сказав Хан.

Розповідаючи про шкоду, якої завдала дітям насильна депортація, він зазначив, що прогалини в освіті мають "глибокі наслідки, які впливають на покоління. І голоси дітей мають бути почуті в залі суду.

До слова, нещодавно шестеро дітей, яких вдалося повернути до України після примусової депортації Росією, зустрілися з європейськими лідерами в Гаазі. Вони особисто розповіли свої історії.

Зверніть увагу! Станом на зараз відомо про те, що росіяни незаконно викрали та депортували вже 19 546 українських дітей. Проте це лише офіційно підтверджені дані. Загальна кількість депортованих може сягати сотень тисяч.