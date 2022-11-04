Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, эффективность России как государства стремительно падает.
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Представители русской элиты понимают, что все полным ходом движется к революции.
Однако им не хочется терять свои места. Окружение Путина хочет сохранить систему. Речь идет не просто об административных должностях. Им не хочется уголовных дел и потери собственности, что может стать следствием революции,
– сказал Галлямов.
Почему представители российских элит боятся Путина
Как отметил российский политолог, представители российской элиты хотят перемен, однако ужасно боятся Путина.
- Во-первых, они знают, насколько жесток российский диктатор. По словам Галлямова, он с легкостью отправляет насмерть в Украину десятки тысяч человек во имя какой-то чепухи.
- Во-вторых, окружение Путина помнит историю с отравлением оппозиционера Алексея Навального "Новичком".
- В-третьих, приспешники российского диктатора не хотят оказаться в тюрьмах, ведь прекрасно знают о пытках, которые там применяют к заключенным.
- В-четвертых, всем в России известны загадочные истории вроде гибели главы Совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиля Маганова, якобы выпавшего из окна.
Кого собрал возле себя Путин
Российский политолог подчеркнул, что вдобавок в окружении Путина находятся отнюдь не герои. Тех представителей элит, которые имели свое мнение, диктатор постоянно отсеивал.
Кто-то просто отправлялся на пенсию, кто-то садился в тюрьмы, кто-то сбежал за границу. Но в любом случае в истеблишмент набрали осторожных и трусливых приспособленцев,
– отметил Галлямов.
Какой самый большой "бунт" позволят себе российские власти?
Он добавил, что в определенный момент окружение кремлевского диктатора все-таки может решиться на протест против него. Однако это не будет переворотом в чистом виде.
Скорее всего, они будут уговаривать Путина выдвинуть преемника. То есть это максимум бунтарства, которое они себе позволят,
– сказал Галлямов.
По словам политолога, даже к таким действиям окружение диктатора прибегнет не сейчас, а позже – когда поймет, что Путин окончательно оказался в тупике.
На что надеется окружение российского диктатора
Сейчас элиты все еще надеются, что у Путина есть какой-то план. В частности, большая ставка делается на то, что Европа замерзнет зимой без российского топлива. Российские элиты рассчитывают на то, что:
- Путин заставит Европу встать на колени,
- Европейские партнеры прекратят снабжать украинцев оружием.
- Украинцы сдадутся и сядут за стол переговоров с Россией.
Галлямов добавил, что пока ожидать активных действий от окружения главы Кремля не следует.
Пока у них нет стопроцентной уверенности, что Путин проиграл, они еще боятся. Недовольство Путиным в этой среде зреет, но пока в решительность и способность действовать оно не конвертировалось,
– отметил политолог.
Стрим Игоря Гаврищака и Аббаса Галлямова: смотрите полное видео
Возможен ли переворот в России: коротко
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в окружении Путина назревает конфликт. Об этом свидетельствует заявление владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который сказал, что Владимир Зеленский, несмотря на то, что враг России, на самом деле является сильным лидером.
- Мятеж против Путина является одним из вероятных сценариев окончания войны, что может означать победу для Украины. По словам руководителя ГУР Министерства обороны Кирилла Буданова, сейчас в России ведутся активные дискуссии о том, кто придет на смену Путину.
- По мнению российского правозащитника Марка Фейгина, в России возможен так называемый "дворцовый переворот" среди элит. Они могут сбросить Путина и поставить кого-нибудь на его место. Но от этого режим никак не поменяется.