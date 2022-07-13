Соответствующую информацию сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом он рассказал 12 июля – на 139-й день войны, которую россия начала против Украины.

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Данилов объяснил, как Портнов мог покинуть страну

Алексей Данилов рассказал, что в вопросе, как Портнов мог покинуть Украину, не нужно искать каких-то сложных ответов.

Надо понимать, есть ли у гражданина Портнова три ребенка. Если Портнов имеет троих детей до 18 лет, то он имеет все основания как гражданин нашей страны покинуть Украину,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что нужно посмотреть, сколько Портнов имеет детей в возрасте до 18 лет.

Алексей Данилов объяснил, что разрешение на такой выезд – это норма нашего закона, она существует для всех, независимо от того, кто с кем работал.

Однако секретарь СНБО добавил: считает, что все работавшие с Януковичем призывали к нам так называемый "российский мир".

Справка. Из открытых источников известно, что у Портнова двое уже совершеннолетних детей – Игорь и Лилия, 1993 и 1994 года рождения.

Кратко о вероятном выезде Портнова

Журналисты "Схем" сообщили, что бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов уехал из Украины.

Портнов мог покинуть страну 3 июня 2022 через пропускной пункт для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области. То есть, он мог заехать на территорию Венгрии.

В Госпогранслужбе журналистам рассказали, что не ответят на запрос, ведь "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины "О защите персональных данных".

Сам Портнов известен как пророссийский политик, активно пытавшийся дискредитировать Революцию Достоинства и последующие проевропейские реформы в Украине. А также он имеет недвижимость в москве, в то время как США ввели против него санкции.

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