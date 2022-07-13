Відповідну інформацію повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Про це він розповів 12 липня – на 139 день війни, яку росія почала проти України.

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Данілов пояснив, як Портнов міг покинути країну

Олексій Данілов розповів, що у питанні, як Портнов міг покинути Україну, не треба шукати якихось складних відповідей.

Треба розуміти, чи є у пана Портнова три дитини. Якщо Портнов має трьох дітей віком до 18 років, то він має всі підстави як громадянин нашої країни покинути Україну,

– сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що треба подивитися, скільки Портнов має дітей віком до 18 років.

Олексій Данілов пояснив, що дозвіл на такий виїзд – це норма нашого закону, вона існує для всіх, незалежно від того, хто з ким працював.

Однак, секретар РНБО додав: вважає, що всі, хто працював з Януковичем, закликав до нас так званий "російський світ".

Довідка. З відкритих джерел відомо, що у Портнова двоє вже повнолітніх дітей – Ігор та Лілія, 1993 та 1994 року народження.

Коротко про ймовірний виїзд Портнова

Журналісти "Схем" повідомили, що колишній перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов виїхав з України.

Портнов міг покинути державу 3 червня 2022 року через пропускний пункт для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)" у Закарпатській області. Тобто він міг заїхати на територію Угорщини.

У Держприкордонслужбі журналістам розповіли, що не нададуть відповіді на запит, адже "зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України "Про захист персональних даних".

Сам Портнов відомий як проросійський політик, який активно намагався дискредитувати Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в Україні. А також він має нерухомість в москві, натомість США ввели проти нього санкції.

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