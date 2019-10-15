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      Возможен ли хорватский сценарий в решении конфликта на Донбассе

      8 Читати новину українською
      Александр Левченко
      Александр Левченко / 24 канал

      Подписание формулы Штайнмайера, разведение войск, планирование выборов на оккупированном Донбассе. За более чем 5 лет войны украинцы стали непримиримыми. Поэтому такие действия власти вызвали распри в обществе. Что это? Это капитуляция или это путь к урегулированию конфликта на Востоке Украины? И можно ли провести аналогии с другими странами, где все же нашли выход в подобной ситуации.

      На этот вопрос попытался ответить в интервью 24 каналу в программе Виталия Дейнеги "Хроники необъявленной войны" чрезвычайный и полномочный посол Украины в Хорватии (2010 – 2017) Александр Левченко.

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      Он рассказал, как Хорватия деокупувала часть себя военным путем. А потом почему-то, имея две успешные военные операции, пошла на мирную интеграцию одного куска.

      Боевые действия были серьезные. Провели две военные операции. И стал вопрос о последнем оторванном кусочке, там где Вуковар, ближе к Осии, которая ближе к Дунаю, но и на границе с Республикой Сербией. Надо было тоже освободить ту часть. И президент Хорватии Франьо Туджман сказал: давайте мы решим этот вопрос мирным путем – путем переговоров,
      – рассказал Александр Левченко.

      По его словам, на территориях, которые освобождали военным путем, не было регулярных войск Сербии. А вот на 10% других, оставшихся временно оккупированными – были.

      Условно, это бы у нас были сепаратисты на уровне Хмельницкой и Винницкой областей. Это был вооруженный способ освобождения. А другая часть – как у нас на Донбассе – вдоль границы – эти 10%,
      – провел параллели Левченко.

      По его словам, у многих тогда возникали вопросы, зачем мирное урегулирование, ведь и те 10% можно освободить военным путем. Одна президент Хорватии Туджман сказал "нет" военному решению, ведь на 10% уже базировались регулярные силы сербской армии, а рядом была граница. По его словам, это могло привести к огромному количеству жертв, ведь интенсивность населения там была в десять раз больше, чем на освобожденных военным путем территориях.

      Возможно ли хорватский сценарий применить на Донбассе и можно ли вообще проводить аналогии – ждите вскоре в полном интервью на 24 канале и в видеоформате на нашем ютуб-канале.

       

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      Теги: Новости Украины Хорватия Война Война на Донбассе Сербия Формула Штайнмайера
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